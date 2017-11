Endelig satt den for Kolvereid-herrene

STEINKJER/TRONDHEIM: Oppgjørene fredag og lørdag endte i henholdsvis 29–18 og 35-10-tap for Kolvereid-herrene i 3. divisjon.

Derfor var det et ekstra tent lag som entret banen til møtet med Strindheim 2 på bortebane søndag ettermiddag.

Tok kontrollen

Mens helgas to foregående kamper var preget av mye sjansesløseri for ytternamdalingenes del, hentet laget fram sitt aller beste i møte med Trondheims-laget.

– I dag har vi en god start og begge lagene ligger likt fram til det står femten minutter. Da drar vi ifra og leder til pause, forteller Kolvereid-trener Kirsti Fjær.

Også i andre omgang viser laget gode takter på banen. Flere utvisninger gjør imidlertid at Strindheim tar igjen forspranget og utlikner til 19–19 med 18 minutter igjen å spille.

Derfra og inn handlet imidlertid det meste om Kolvereid, som på det meste ledet med fire mål og til slutt rodde i land en fortjent 29-27-seier.

Lagseier

– En skikkelig lagseier. Spesielt artig er det at vi har åtte mann på scoringslista i dag, sier Fjær – som ikke legger skjul på at søndagens seier smakte ekstra godt etter helgas to foregående tap.

Etter sju spilte runder, har Kolvereid nå plassert seg på en sjuendeplass på tabellen. Neste oppgjør for laget, spilles mot Ørland i egen hall 3. desember.