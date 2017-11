Maria kan vinne bloggpris

NAMSOS: Maria Jeannette Lamøy bor i Namsos sammen med kjæresten Preben Berg som ønsker å gjennomgå prosessen for å bli til kvinnen Kristin.

I vår skrev NA de to ungdommenes historie, om at de møttes som et heterofilt par, men at de begge har kommet ut av skapet. Preben som egentlig er født i feil kropp og Maria Jeannette som er bifil.

På sin blogg Maria Jeannette blogg.no har hun skrevet om samlivet med Preben og Kristin og vært åpen om hva de to ungdommene strever med.

Nå er bloggen hennes nominert til LGBT Nordic Blogg-awards.

– Hva er det?

– Det er en litt annerledes blogg-awards enn for eksempel Sophie Elise og de andre toppbloggerne driver med. Ved å ha denne prisutdelinga vil LGBT-samfunnet kunne promotere lesbiske, homofile, bifile og transseksuelles samfunn, forteller Lamøy og legger til at det ikke er så mye fokus på denne gruppa i resten av blogg-verdenen.

– Hvordan har du blitt nominert?

– Det vet jeg egentlig ikke helt, men jeg har en dansk sponsor til bloggen min, og antar at de har noe med det å gjøre, svarer hun.

Det blir ifølge Lamøy lagt vekt på hvem som snakker fra hjertet, og hvem som klarer å vise hvordan livet som homofil er.

Avstemninga pågår til 17. desember, og det går an å stemme på Maria Jeannette via en link fra bloggen hennes. Så langt leder hun avstemninga med god margin.