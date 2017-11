Ut for å ta utdanning – men så heim

Rokering i høstens planer gjør at 19-åringen fortsetter i «sommerjobben» ved Coop Extra i Norges minste by. Unge Wennevik var i Oslo og skulle sette kursen mot militærtjeneste i Bardufoss. Det ble det ikke noe av. Heldigvis sto sommerjobben og ventet på ham heime.

– Jobben er helt grei, jeg har vært der to sommere. Nå kan jeg det meste og har vært på postopplæring. Da får jeg gjøre mye annet enn bare å sitte kassen, sier fotballspilleren.

Fotball og atter fotball

For Emil Wennevik har bodd på fotballbanen så lenge han kan huske. Midt på vinteren ble det skigåing, ellers stort sett fotball. Sammen med bestekompisen Brage Øren dro den talentfulle spilleren til Steinkjer og «fotballgymnas» der i tre år. Ganske umiddelbart var kolvereidgutten fast på juniorlaget, han scoret mange mål og ble kretsmester sammen med laget sitt på Steinkjer.

Nå er han tilbake på banen for moderklubben igjen – og blir der kanskje en og to sesonger før ferden går videre for utdanning.

Emil Wennevik er av den typen ungdom som får tid til det meste. Hver eneste sommer siden han var 13 har sommerjobb vært en selvfølge. To sommere har han og kompisen ryddet strender for søppel i Ytre Namdal. Genene tilsier musikalitet, og gitaren trakterer han.

Fineste stedet, uten tvil

– Har ikke spilt så mye de siste årene, men det blir nok igjen, smiler han. Turer i marka sammen med mor, far og hund liker han ennå.

Førstkommende vinter skal han bruke til å bestemme videre utdanning. Akkurat nå heller det mot politiyrket.

– Det virker interessant, og jeg har hørt mye bra om det, sier han.

Emil er fast bestemt på å ta utdanning. Kjærligheten til heimstedet tar han med seg ut i verden, garanterer han.

– Fineste stedet i Namdalen? Kolvereid med Finnestranda og Vattin! Jeg er ikke i tvil, konkluderer Emil Wennevik.