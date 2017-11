NAMSOS: Det var Aftenposten som først omtalte nyheten tirsdag.

Avisa skriver at KrF vil påføre regjeringa nederlag i kommunereformen.

Partiet sier ja til at Leka og Bindal, som ble tvangssammenslått med Vikna og Nærøy av stortingsflertallet før valget, kan få fortsette som selvstendige kommuner.

Det bekrefter kommunalpolitisk talsperson i KrF, Torhild Brandsdal, overfor Aftenposten.

Dermed er det flertall i Stortinget for at disse to småkommunene slipper tvangssammenslåing.

Leka-ordfører Per Helge Johansen blir svært overrasket og tar til tårene når NA overbringer nyheten.

- Er det sant? Nei, dette er helt fantastisk! Jeg er så rørt at nå renner tårene, sa Johansen til NA ved halv to-tida tirsdag ettermiddag.

Rent formelt må Leka og Bindal be om omgjøring av tvangsvedtaket, og så må et flertall i stortingssalen si ja, opplyser Aftenposten.

Både Leka og Bindal har tidligere vært helt tydelige på at de vil be om reversering.

