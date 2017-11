Emmy-pris til «Mammon 2»

Den norske dramaserien «Mammon 2» vant Emmy-prisen for beste internasjonale dramaserie i New York natt til tirsdag. Dette var første gang en norskprodusert tv-serie konkurrerte om en Emmy-pris i denne kategorien. De andre nominerte seriene var australske «Wanted», brasilianske «Justiça» og japanske «Moriribito: Guardian of the Spirit».

Brødrene Vegard Stenberg Eriksen og Gjermund Stenberg Eriksen står bak serien, som ble produsert for NRK og har Jon Øigarden i hovedrollen. Handlinga i den andre sesongen er lagt til en maktkamp i Norge, som senere får internasjonale ringvirkninger etter drapet på en norsk journalist.