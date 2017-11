Hva har skjedd mens du sov?

«Absolutt ingenting» er svaret fra politiet på spørsmål om hva som har skjedd i Nord-Trøndelag natt til tirsdag.

Det er heller ingen meldinger fra Statens vegvesen, men oppdaterte trafikkmeldinger finner du som vanlig her.

På våre nettsider kan du lese om overlegen i Helse Nord-Trøndelag, som skaper sterke reaksjoner etter krass kritikk i Facebook- innlegg.

Du kan og lese om den 13 meter høye julegrana på Festplassen i Namsos, som har blitt utsatt for hærverk.

På Trønder-Avisas nettsider kan du lese om at bevæpnet politi rykket ut til NAV i Steinkjer etter melding om at en mann truet med å sprenge lokalet. Tre personer er pågrepet.

Toppsaken på VG.no tirsdag morgen er at det kan bli aktuelt for Arbeiderpartiet å fremme en motkandidat fra andre partier mot Carl I. Hagen, hvis Frp bestemmer seg for å kjøre frem Hagen som Frps kandidat til Nobelkomiteen.

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag tirsdag:

Søraust bris, fra i formiddag frisk bris utsatte steder, i kveld liten kuling. Lokal tåke. For øvrig for det meste pent vær.

