Sørlitaus med hjerte for Lierne

I dag jobber hun som daglig leder på Liernes Forbruk, bedre kjent som Matkroken Lierne. Her har hun styrt sjappa siden 1999 med stødig hånd. Hele livet har hun bodd i Sørli, og på spørsmål om hvorfor hun har valgt å holde seg i Lierne, er svaret ganske så enkelt.

– Jeg er jo sørlitaus på min hals, og Lierne er verdens fineste plass. Så enkelt er det, svarer hun kontant.

Hun trekker fram naturen, nær- heten til jakt- og fiskeområder og ikke minst folket.

– Jeg er glad i å være sammen med folk, og slik sett er jo det å jobbe i butikk helt perfekt. Folkene her opp er blide og omgjengelige, og de har vært veldig flinke til å stille opp på dugnad i butikken, sier hun.

– Hva er det med butikkyrket som gjør at du har holdt på med det så lenge?

– Det er et interessant yrke hvor ingen dag er lik.

Selv bruker hun mye av fritida ute i naturen, og favorittstedet er hytta.

– Vi har hytte på Eidseter, det er det området heter. Det ligger like ved svenskegrensa. Vi er ofte der, men det er jo veldig sesongbetont, sier Nordbakk.

– Hvordan er det å drive dagligvarebutikk i Lierne?

– Vi sliter jo med det samme som de fleste andre. Da tenker jeg på handelslekkasje til Sverige. Jeg skjønner jo i og for seg de som kjører til Sverige for å handle snus og tobakk, for der klarer ikke vi å konkurrere på pris. Det har jeg helt forståelse for, men folk må samtidig huske på å bruke lokalbutikken. Klarer vi å få folk til å huske på det, da kan vi kanskje klare å stoppe litt av lekkasjen, mener Nordbakk.

– Tar dere noen grep for å stoppe lekkasjen?

– Det er ikke så mange grep å ta, foruten det jeg nevnte om å få folk til å forstå viktigheten av lokal- butikken.

– Hvor er den fineste plassen i Namdalen?

– Det er helt klart Lierne, og Skåle. Det er der jeg bor. Du får ikke finere utsikt. jeg ser rett på Blåfjellet fra stuevinduet, forklarer hun

Foruten jobben som daglig leder på Matkroken, er Nordbakk bestemor til det hun kaller verdens to beste barnebarn.

– Nå har du muligheten til å reklamere for Lierne. Hva er de beste trekkene med heimplassen som du vil ta fram?

– Først og fremst er det en fantastisk fin plass. Folket her er utrolig flotte og naturen er det ingen andre steder som slår. Tilgangen til jakt- områder og fiskemuligheter er unik, mener jeg. Lierne er det beste stedet på jord, og jeg har ingen planer om å flytte på meg med det første.