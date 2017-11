Onsdag morgen melder trykkeriet på Orkanger om at det er forsinkelser over hele linja. Avisa vil bli levert - men blir to, tre timer forsinket.

Enkelte steder i Namdalen vil ikke avisa bli levert før i ettermiddag. På Kolvereid ble det kjørt fram til 08.00. Det som står igjen blir kjørt i ettermiddag på grunn av jobb. Aviser til Rørvik blir i sin helhet kjørt ut i ettermiddag.