Julebord i helga? Her er noen gode råd!

NAMSOS: Halvparten av de ansatte mener for øvrig det samme, kommer det fram i ei undersøkelse utført av Akan kompetansesenter som hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

I en befolkningsundersøkelse utført av Folkehelseinstituttet svarer sju prosent at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra kolleger i disse situasjonene.

Og den pågående #MeToo-kampanjen viser at seksuell trakassering ofte skjer i arbeidsrelaterte situasjoner, samt i situasjoner der det drikkes alkohol.

På bakgrunn av dette har Akan kompetansesenter utarbeidet seks råd til et inkluderende og hyggelig julebord uten fylleangst:

1) Ha en tydelig holdning.

Vår erfaring er at en tydelig holdning, nedfelt i en policy som er kjent for alle ansatte, er det beste tiltaket for et godt julebord – og for den generelle kulturen på arbeidsplassen. Enkelttiltak forebygger ikke på sikt. Selv om bedriften kun serverer tre glass vin, er det alltid mulig å kjøpe selv. Forventninger må være avklart før julebordet: hvordan vil vi ha det hos oss. Det handler først og fremst om å skape en sosial arena der alle kjenner seg ivaretatte, trygge og inkluderte.

2) Vær bevisst og beredt.

Inntak av alkohol gjør noe med hemningene våre, i større eller mindre grad. Det skjer uavhengig av om vi har et rusproblem eller ikke. Det kan være gøy, det, og bidra til god stemning. Men det kan også føre til problematisk og direkte ufin oppførsel, deriblant seksuell trakassering. #MeToo-kampanjen forsterker behovet for tydelige holdninger og en åpenhetskultur i arbeidslivet. Vær bevisst, ta det på alvor og vær beredt til å håndtere det.

3) Vit hva du som leder gjør når noen trår over grensa.

Trygge ledere tar tak når en ansatte trår over grensa for hva som er greit. Som leder har du ansvar for å ivareta arbeidsplassens omdømme, sikkerhet og arbeidsmiljø. En rusmiddelpolicy bør si noe om hvordan brudd håndteres, og du som leder bør vite hva du skal gjøre i situasjonen. Blir noen overstadig beruset på julebordet? Send vedkommende hjem i en taxi, og ta en prat i etterkant av julebordet. Kanskje er det ikke tydelige brudd, men en dårlig magefølelse? Det er ikke din jobb som leder å stille diagnose eller bevise at vedkommende har et problem, men det er ditt ansvar å reagere når en ansatt trår over grensa, eller når du ser endringer hos en ansatt som kan få negative konsekvenser for arbeidssituasjonen.

4) Gjør det like attraktivt å drikke alkoholfritt.

Sørg for at de alkoholfrie alternativene er vel så gode, og tilgjengelige, som de alkoholholdige. Det øker sannsynligheten for at flere ser på det som et fullgodt alternativ til alkoholen, samt at flere, som av ulike grunner avstår fra alkohol, vil føle seg inkludert i fellesskapet. Halvlunken brus er ikke godt nok når det i dag finnes meget gode alkoholfrie alternativer å få på Vinmonopolet.

5) Ikke spør.

Like viktig som de alkoholfrie alternativene, er det å respektere at folk avstår fra å drikke alkohol. Hvorfor i all verden må vi spørre folk om hvorfor de ikke drikker? Hva ønsker vi å avdekke? Mange opplever det som ubehagelig å måtte forsvare hvorfor de ikke drikker. La heller dette være en privatsak og noe enhver bestemmer selv. Dette vil garantert gjøre festen hyggeligere for samtlige.

6) Dans mer, drikk mindre!

Bruk mer tid på dansegulvet enn i baren, uansett danseferdigheter. Du blir ikke bedre til å danse av å ha en promille i hvert bein, snarere tvert imot. Og kaster du deg ut på dansegulvet, vil i tillegg ribba du nettopp spiste forbrennes raskere.