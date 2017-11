Lær deg de fem skrapereglene

– Det er skremmende mange som tar sjansen på å kjøre uten å skrape rutene skikkelig. Slurver du med dette, setter du både deg og andre trafikanter i mulig livsfare, sier Espen Opedal, direktør i Tryg Forsikring.

Skraper lommeboken

I tillegg risikerer du tap av førerkort og redusert utbetaling på forsikringen.

– Å ikke ta seg bryet med å skrape bilrutene fri for is kan medføre at du må skrape 2.550 kroner ut av lommeboken i stedet, sier Opedal, som er oppgitt over situasjonen.

De fem skrapereglene Skaff deg en god isskrape og snøkost. Det er sjelden vellykket å bruk nødhjelpemidler som kredittkort og CD-cover for å skrape bilrutene fri for is. Ha isskrapen lett tilgjengelig i bilen, og hold den ren.

Husk sidespeilene. De iser også igjen i kulda.

Ha gjerne et frontrutetrekk liggende i bilen, og bruk det når du parkerer ute om vinteren.

Vurder å investere i motorvarmer og kupévifte. Da får du en bil som er varm, isfri og mye lettere å starte. Det er bensinsparende, miljøvennlig og øker sikkerheten.

Husk at film gjør seg best på kino, ikke på frontruten. Pass derfor på at du har gode vindusviskere, og vask vindusviskerne hver gang du fyller drivstoff.

Mindre utbetalt

Fratatt førerkort og mindre utbetalt på forsikringen Dersom du skulle havne i en trafikkulykke og frontruten din er elendig skrapet, kan du i tillegg til straff fra politiet risikere at forsikringsselskapet ikke utbetaler èn krone i erstatning til deg. Fra politiets side varierer straffen fra et par tusen kroner i bot, til førerkortbeslag for de mest graverende eksemplene på skrape-slurv.

– Både vi og politiet er strenge med bilister som opptrer uaktsomt i trafikken.

Liv kan fort gå tapt på grunn av elendig sikt gjennom frontruten, sier Opedal.