Nærøy-delegasjon på Stortinget

OSLO: Elias Gangstø, Jonas Flasnes og Adrian Kjølstad fra Kolvereid skole har representert Nærøy og Namdalen på Peacepainting-utstillinga i hovedstaden.

I samme slengen benyttet gutta – sammen med rektor Eva Otervik og Catrine Gangstø fra Peacepainting – anledningen til å avlegge Stortinget et besøk.

– Det var veldig hyggelig med besøk. Vi tok en rask omvisning på Stortinget, og mens vi drakk kaffe og kakao i restauranten gjennomførte vi tre «voteringer». Det ble bestemt at det bør innføres skolemåltid, at lekser avvikles og at det skal ansettes flere lærere (anmerkning fra guttene: «så lenge de er snille»), opplyser stortingsrepresentant Arild Grande fra Arbeiderpartiet.