Vi må se framover, samlet

Det ser nå ut til å være avklart at Leka får fortsette som egen kommune. Det hviler et stort ansvar på oss lokalpolitikere å forvalte denne seieren til beste for Lekas befolkning. Blant annet betyr det at vi ikke må isolere oss og tro vi kan overleve og utvikle oss uten et godt samarbeid med våre naboer. Samarbeidet med våre nærmeste naboer og deltakelse i Region Namdal må ikke bare fortsette, men styrkes. Leka for lekværinger er ikke veien å gå!

Nærøy og Vikna vil enten fortsette prosessen med å slå seg sammen, eller å knytte sterkere bånd på områder som samferdsel og felles arbeidsmarked. Uansett hva slags form dette samarbeidet får må Leka også ha en hånd på rattet. Leka-ungdommen fortjener at det legges til rette for at de kan konkurrere om arbeidsplasser i for eksempel Rørvik. Derfor er etablering av en pendlerrute mellom Leka og Rørvik så viktig. Og derfor må vi mer enn noen gang være til stede når våre naboer og Region Namdal legger planene for framtiden.

Regjeringens distriktspolitikk bygger på at det ikke skal lønne seg å være en liten kommune. Det betyr at Leka kan bli tatt på pungen av kommunalminister Sanner. Han har som mål å styrke og stimulere kommuneøkonomien til sammenslåtte og store kommuner, på bekostning av oss som fortsatt ønsker å være små, men herrer i eget hus. Kommunestyret på Leka må derfor framstå mest mulig samlet som vakthund mot en slik distriktspolitikk. Vi bør legge partipolitikk til side og samordne bruken partikanalene inn mot Stortinget, på en måte som stanser ethvert forsøk fra Sanner til å straffe oss.

Det vil alltid være en viss form for uenighet mellom de politiske partiene. Men dersom vi skal lykkes med å være herre i eget hus i et stadig mer sammensveiset Namdalsregion, må alle former for lokal splittelse og sololøp omkring de store linjene, legges dødt. I kommunestyret må alle lytte til alle. Ingen sitter med sannheten alene. Ansiktet vårt utad må gjenspeile mest mulig av lekasamfunnets samlede oppfatning.

Med tanke på utfordringene som selvstendig kommune bør kommunestyret nedsette et politisk bredt sammensatt utvalg, som får i oppdrag å analyser situasjonen for Leka og utfordringene som ligger framfor oss. Utvalget bør også få mandat til å hente kunnskap fra for eksempel fylkesmannen, slik at fakta er kvalitetssikret. Deretter bør vi legge en langsiktig strategi på basis av funnene. Bare et mest mulig samlet Leka kan forvalte seieren vi innkasserte sist tirsdag til det beste for lekaværingene.