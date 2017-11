– Ikke forvent at andre skal ordne opp

HØYLANDET: – Namdalske idrettslag må være offensive. Vi kan ikke sitte på gjerdet og vente og se, og håpe at andre ordner opp for oss.

– På hvilken måte?

– Ved å ta del i møteplassene som vil komme. Møt opp på alle arenaer der idrettens organisering er tema. Vær aktiv i idrettspolitikken, og kom med innspill for hvordan idretten vil ha det, sier han.

Går ut av styret

Han er utvilsomt en av Namdalens mest markante idrettspolitikere på 2000-tallet. Han satt 11 år som leder for IL Hållingen, var styreleder for prosjektet Campus Indre Namdal som jobbet for et sterkere samarbeid mellom ulike aktører opp mot idrett i regionen, og har i to perioder vært styremedlem i Nord-Trøndelag Idrettskrets.

Søndag er etter alt å dømme idrettskretsen historie, når idrettskretsene i Nord- og Sør-Trøndelag slås sammen til Trøndelag Idrettskrets.

Årsandøy var ikke uvillig til å gå inn som styremedlem i den nye kretsen, men synes det er riktig at valgkomiteen landet på Hanna Blengsli Kværnø som Namdalens representant.

– Både med tanke på kjønn og alder er det riktig å satse på Hanna. Jo, hun er ganske ny, men er veldig flink og vil garantert bli en flott talsperson for Namdalen. Det er også viktig at vi har med Anne-Lene Gregersen som varamedlem. For de møter på styremøtene, så Namdalen er godt forspent, sier Årsandøy.

Liten forskjell

Da Idrettsforbundet ga beskjed om at trønderkretsene måtte slå seg sammen, var Årsandøy i første omgang kritisk. Ikke til selve sammenslåingstanken, men prosessen.

– Det er feil å si at jeg gikk fra tvil til tro på om det er riktig å slå sammen kretsene, for jeg har hele tida ment det er riktig å slå sammen kretsene så lenge fylkene blir ett. Jeg var kritisk til selve prosessen, at det gikk litt for fort.

– Da jeg fikk mer informasjon, innså jeg at det ble feil bruk av energi å være prinsippfast rundt at vi måtte forholde oss til datoer som tidligere var vedtatt. For så lenge forbundet hadde bestemt seg, var resultatet egentlig gitt.

Nord-Trøndelag Idrettskrets hadde nemlig tingvedtak fra 2016 der temaet sammenslåing skulle opp på tinget i 2018.

Så kom idrettsforbundet og sa klart fra at trønderkretsene skulle være ett fra 1. januar 2018. Og søndag blir kretsene etter alt å dømme slått sammen.

– Nå er vi der, og jeg er sikker på at det blir bra, sier Årsandøy foran søndagens ting.

– Vil namdalsk idrett merke stor forskjell fra tidligere?

– Nei, det tror jeg bestemt ikke. Namdalske idrettsledere har ingenting å frykte. Jeg har hørt mange idrettsledere bruker argumentet at det blir så langt til kretskontoret når dette nå blir i Trondheim. Men hvor ofte besøker namdalske idrettsledere kretskontoret på Steinkjer? spør Årsandøy retorisk.

Aktivitetsutvikling

Selv om «hovedkontoret» for Trøndelag Idrettskrets blir i Trondheim, vil kontoret på Steinkjer fortsatt være sentralt for namdalingene.

– Der er det flinke folk som jobber mye for Namdalen. I den nye kretsen vil kontoret drive aktivitetsutvikling. Jeg tror namdalske idrettslag har til gode å ikke oppleve at kretskontoret ikke har stilt opp for dem når det har vært behov. Det vil fortsatt være slik, sier Årsandøy.

– Vi så jo at da Mari-Ann (Melhus) sa opp si stilling på kontoret, så ble hun erstattet. Det grepet viser at det fortsatt skal satses på å ha dette kontoret på Steinkjer, og det er bra, legger han til.

Som slett ikke er ferdig som idrettspolitiker, selv om han søndag går ut av styret.

– Nei, det føler jeg ikke at jeg er. Jeg synes fortsatt det er kjempemoro å jobbe opp mot idretten, så kommer den rette forespørselen vil jeg helt sikkert vurdere det, sier hållingen.