Har møtt tusenvis av namdalinger

– Klart jeg er stolt av Namdalen og stolt av folket som bor her, sier Wendelbo. Egentlig fra Foldereid, men de siste månedene har han bodd på Kolvereid.

Med base i Ytre Namdal har han møtt veldig mange namdalinger.

– Vi flyttet tilbake til Namdalen i 1980. Da jobbet jeg først 15 år som distriktsleder for det som den gangen het Alfa Laval som selger melkemaskiner og slikt. Distriktet var Ytre Namdal, Bindal og Høylandet. Det er vel knapt et gårdsbruk i dette området jeg ikke har vært innom i en eller annen sammenheng. Og selvfølgelig møtte jeg dem som var gårdbrukere den gangen, forteller han.

Deretter kom 15 år som assurandør i Gjensidige forsikring.

– Da også var jobben min egentlig å snakke med folk. Dra rundt og møte namdalinger og for den del bindalinger.

De siste sju årene har han bestyrt familiegartneriet i Åbogen ved Foldereid.

– Jeg bruker å si at jeg har kjørt alle veger i hele Ytre Namdal. Vet ikke om det er helt rett, men det er i hvert fall ikke mange kroker jeg ikke har vært innom.

Åpen, kjapp og romslig

Den lange erfaringa med namdalinger i både medgang og motgang har fått ham til å dra noen konklusjoner om folkeslaget her.

– Jeg må presisere at jeg har lite forskning å støtte meg til, men jeg har ei følelse av at folk blir preget av omgivelsene rundt seg. Namdalingen har blitt som naturen og været. Raus når det høver seg, og åpen mot andre. Jeg tror blant annet at namdalingen er lett å komme i kontakt med.

Samtidig er det litt fart over folket.

– Her kommer været inn i lynnet. Solskinnsdager avløses gjerne av regn og vind både i naturen og i folket. I områder med flate bygder og stabilt vær er folk helt annerledes.

I hans øyne er namdalingen, han drar gjerne med bindalingene også, er gjennomgående trivelige folk.

Ei ny tid

Etter å ha solgt familiegartneriet i høst, har Wendelbo flyttet til Kolvereid og begynt å jobbe på Val videregående skole.

– De ringte meg når de hørte at gartneriet var solgt, og ved skolestart i høst var jeg på plass der. Jeg har ei halvstilling som assistent, og det er en veldig trivelig arbeidsplass.

At han havnet med bostedsadresse akkurat på Kolvereid var ikke veldig nøye planlagt.

– Det er litt tilfeldig egentlig. Familien hadde ikke noen plan om at vi skulle flytte hit når vi solgte gartneriet. Men likevel var det her vi havnet, og så langt trives vi.

Savnet etter sjøutsikten de hadde i Åbogen er der imidlertid.

– Vi hadde den mest fantastiske utsikt ut over mitt favorittsted i Namdalen fra huset i Åbogen. For jeg har ikke noe enkeltsted som min favorittplass. Det er hele Foldafjorden. De kaller det Midt-Norges Sognefjord, og det er mye rett i det.

Han prøver å bruke Foldafjorden så mye som mulig. Gjerne med padleåre i hånda.

– Jeg er ikke noen ekstrempadler, og trives best på fjorden når det er godt vær. Men det å sette seg i en kajakk å padle på Foldafjorden en stille kveld med blikkstille sjø er helt fantastisk, sier Olav Wendelbo.