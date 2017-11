Ruskjøring, branntilløp og ekstremvær

Torsdag morgen er det et par meldinger fra Namdalen i politiloggen. Den første handler om en mindre brann i en trafo på Flatanger omtrent klokken 22.30. Det ble vurdert å være en mulig fare for gress- og lyngbrann, men faren ble avverket av NVE, som slukket brannen og sjekket området.

Litt senere, klokken 00.30 ble en mann i 20-årene stoppet for ruskjøring i Overhalla. Personen anmeldes, og politiet har tatt midlertidig beslag i førerkort.

Kraftig vind

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag torsdag:

Søraust periodevis sterk kuling utsatte steder. Skyet. Litt regn av og til, vesentlig i indre strøk.

Onsdag ble det sendt ut OBS-varsel om kraftig vind, som fortsatt gjelder torsdag.

– Fra onsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag ventes det lokalt kraftige vindkast på 25-30 m/s fra sørøst utsatte steder, skriver Yr.no, som og informerer om at det er sendt ut kulingvarsel fra Rørvik til Bodø.

– Onsdag ettermiddag søraustlig sterk kuling 20 m/s, fra onsdag kveld periodevis liten storm 22 m/s.

Ekstremvær

De som kan vente seg enda kraftigere vind er Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten Troms. Meteorologene melder om at ekstremværet «Ylva» har bygget seg opp i løpet av natten.

– Lavtrykk i Norskehavet og høytrykk over Kola-halvøya setter opp et kraftig sørøstlig vindfelt med storm styrke over deler av Nord-Norge. Med denne vindretningen ventes store lokale variasjoner i vindstyrke, og det kan forventes kraftige vindkast på 35-50 m/s i utsatte fjordstrøk og andre leområder, skriver Yr.no.

Her kan du lese mer om ekstremværet som herjer over store deler av landet.

Innstilt ferge

Sambandet Hofles - Lund er innstilt inntil videre grunnet værforholdene. Reisende henstilles til å kjøre via Grong. Også sambandet Borgan - Ramstadlandet er innstilt inntil videre informerer Fosen Namsos Sjø.

Torghatten trafikkselskap melder om at fergesambandet Skei (Leka) - Gutvik er innstilt på grunn av været.

Det blir og alternativ transport for Foldafjord torsdag. Ved avgang klokken 06.45 fra Gutvik og 07.50 fra Rørvik til Namsos er det innleid transport og reisende henstilles til å møte opp som normalt.

Nyheter

På namdalsavisa.no kan du lese om at Overhalla kommune, som fra høsten 2018 får to ungdomsskoler. Da begynner 18 elever på ungdomstrinnet på Overhalla Montessoriskole.

Du kan og lese om at NTE-advokat slakter Sintefs konklusjoner etter Flatanger-brannen.

Dino har blitt stjernenes nye yndling Bilder av krutt skapte en eksplosjonsartet interesse for Dino Tomic. Og nå får han besøk fra «Game of Thrones».

Toppsaken på Vg.no torsdag morgen er om ekstremværet «Ylva» som er på veg inn over Nord-Norge. Tidlig i morges blåste et tre over på E6 og en buss er blåst av vegen.