Fortsatt mye vind

Det har vært ei rolig natt i Namdalen, i politiloggen er det ingen meldinger fredag morgen.

Kulingvarsel

Fortsatt pågår det kulingvarsel mellom Rørvik og Bodø, men nå ser vinden ut til å roe seg ned.

– Torsdag søraustlig liten storm 22 m/s, natt til fredag minkende, skriver Yr.no.

Ekstremværet Ylva fortsetter på Saltfjellet, Salten, Ofoten og Troms fredag.

– Lavtrykk i Norskehavet og høytrykk over Kola-halvøya setter opp et kraftig søraustlig vindfelt med storm styrke over deler av Nord-Norge. Med denne vindretningen ventes store lokale variasjoner i vindstyrke, og det kan forventes kraftige vindkast på 30-40 m/s i utsatte fjordstrøk og andre leområder, skriver Yr.no, som og lister opp konsekvensene av uværet:

– Det blir stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer og fjelloverganger kan bli stengt. Det kan være farlig å oppholde seg utendørs. Det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, strømnett og skog.

Må regne med forsinkelser

Forsikringsselskapet IF hadde sent i går kveld fått inn rundt 30 meldinger om skader etter uværet Ylva i Nord-Norge. Mange forretninger, skolebygg og private hus fikk ødelagt taket i vindkastene.

Det skriver NRK, som videre forteller at folk må regne med forsinkelser fredag.

– Passasjerer som skal ut å fly i dag må regne med forsinkelser som følge av uværet Ylva. Stormen førte til at Widerøe innstilte rundt 95 avganger i går og dagen før.

På våre nettsider kan du lese om at Grong har akutt dårlig økonomi, og at rådmannen ønsker kommunesammenslåing.

Du kan og lese om at en elev omtaler Namsos ungdomsskole som en demotiverende og dårlig skole.

Toppsaken på VG.no fredag morgen handler om den nye presidenten i Zimbabwe.

– Jubelen over endelig å ha blitt kvitt Robert Mugabe kan fort komme til å forstumme i Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa har hatt Mugabe som læremester, skriver VG.

