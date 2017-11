Fylkesmann-lærling imponert over namdalingene

RØYRVIK: – Jeg er her nettopp fordi jeg er inne i oppkjøringsfase. I den jobben jeg begynner på ved nyttår, er det veldig nyttig å få møte så mange ordførere, rådmenn og folkevalgte fra en stor del av Trøndelag.

Det sier påtroppende fylkesmann i Trøndelag, Frank Jenssen. Fredag var han til stede for å overvære den historiske stiftelsen av Namdal regionråd. eller Namdalstinget som det ble kalt.

– Jeg er imponert over det de har fått til så langt. At det understrekes at man må glede seg over nabokommunenes suksess. Det viktig å huske at naboens suksess, også er din suksess, sier Jenssen som omtaler seg som fylkesmannslærling.

Uvanlig tittel

– Det står faktisk det på kontordøra mi i Trondheim, smiler han og legger til:

– Jeg representerer ikke Fylkesmannen her i dag. Fylkesmannen er her med sine folk. Jeg er her fordi jeg ble invitert og spurt om jeg kunne si noen ord.

Før Jenssen fikk ordet, var det flere som ville si noe.

Liernes ordfører Bente Estil var først ute.

Osen i godt selskap

Hun har som leder av interimsstyret hatt hovedansvaret for forberedelsene før stiftelsesmøtet, og ledet forsamlinga gjennom de nødvendige vedtakene.

Hun ga litt ekstra oppmerksomhet til Osen kommune, som har valgt å bli med i Region Namdal, før stiftelsen.

– Velkommen i det gode selskap, sa Estil.

Ikke overraskende var det Viknas ordfører Amund Hellesø som ble valgt til regionrådets første leder. I sin tale understreket han viktigheten av at regionrådet skal kjempe for Namdalen.

– Men vi skal ikke kjempe mot Trøndelag. Vi skal bidra til å styrke Trøndelag.

Det de fleste nok vil huske best, er imidlertid Hellesøs ord da han skulle takke av dem som har ledet Region Namdal fram til nå.

– Jeg er så lei av at det alltid skal deles ut sånne landbruksprodukter når vi skal gi gaver, sa Hellesø og dro fram røyke-laks fra posen.

– Dette er laks fra verdens beste lakseprodusenter, og dem finner vi i Namdalen, la han til.

Flere som tok ordet, snakket om tilliten som gjennom år er bygget opp mellom kommunene.

Spent på vegen videre

– Det vi skal gjøre videre er å få ut den politiske krafta som fins i dette fora. Regionrådet må bli et politisk verksted, sa Hellesø.

En vurdering fylkesmannslærling Jenssen delte. For selv om han er imponert over det man har fått til:

– Det er nå den store jobben begynner. Det blir spennende å se hvordan dette blir tatt videre, hvilken kurs de velger og hvilke gjennomslag de får.