Feststøy natt til lørdag

Natt til lørdag er det noen få meldinger fra Namdalen i politiloggen.

Feststøy

Klokken 07.00 fikk politiet ei melding fra Rørvik. Melder hadde våknet av et smell, og det var åpenbart at noen hadde vært inne i leiligheten hans, da det stod igjen et par sko.

En patrulje dro ut for å se, og fant en person uten sko i nærheten. Mannen i 20-årene hadde bare gått feil, og ble kjørt heim.

En time tidligere, klokken 06.00 dro politiet på Kolvereid til en privatadresse etter melding om festbråk. Politiet ga pålegg om at festen skulle avsluttes, men rett etter de dro startet bråket opp igjen. Det endte med et nytt besøk av politiet, og det ble stille til slutt.

Ved Skeismarka i Overhalla kom det i natt melding om påkjørsel av rådyr. Rådyret døde, og det er ikke meldt om personskade. Viltnemda ble varslet.

Været

Yr.no har sendt ut kulingvarsel mellom Rørvik og Lødingen.

– Fredag sørlig sterk kuling 20 m/s, lørdag formiddag minkende, skriver Yr.

Ellers vil temperaturen ligge på rundt null grader i Namdalen lørdag, og her er meteorologens værvarsel for hele Trøndelag:

Sør og sørøst liten kuling utsatte steder, kan hende kortvarig stiv kuling først på dagen i sør. Oppholdsvær og noe sol.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese om hysteriet rundt Black friday. Tre minibusser og flere drosjer måtte til for å få frakte alle som ville ta båten til Namsos.

Du kan og lese om at pårørende fortviler mens ventelistene på omsorgsplasser i Namsos fylles opp og flere kommer til på listene.

Er allerede best i klubben – nå sikter 12-åringen mot verdenstoppen Brage (12) ønsker å ta over tronen etter Magnus Carlsen Brage Modell (12) har bare spilt sjakk i ett år, men beskrives allerede som et stort talent. Yngstemann leder nå sesongen i Namsos sjakklubb.

Toppsaken på VG lørdag morgen er om en kvinnelig sekretær, som forteller at hun i flere måneder ble seksuelt trakassert av en psykiater på jobb ved Oslo Universitetssykehus.

Ifølge kvinnen fikk hun spørsmål om sin «utfordrende» klesstil da hun varslet om saken. Det skriver VG.