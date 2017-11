Hjertet er rødt, men overtrekket gult

Hun er født og oppvokst på Rørvik og beskriver oppveksten sin som aktiv og allsidig.

– Jeg var lenge med i Rørvik juniorkorps og drev litt med teater. Aller størst var imidlertid interessen of deltakelsen som målvakt både på fotballbanen og håndballbanen.

Tidlig til Namsos

Interessen for idrett sendte vikna-væringen til Namsos som 16-åring.

– Jeg ville spille fotball litt mer enn jeg hadde mulighet til på Rørvik.

At Namsos ligger kun en kort tur med hurtigbåten unna, spilte en avgjørende rolle for valget.

– Å flytte til Trondheim var også i tankene den gang, for da hadde jeg hatt muligheten til å satse enda mer. Jeg trivdes godt på idrettslinja i Namsos og fikk mange gode venner. Det var også lett å reise hjem i helgene, sier hun.

Fant kjærligheten i nord

Etter videregående la hun keeperhanskene på hylla, men fortsatte i håndballburet.

– Jeg følte det var tryggere med mindre mål, ler hun.

Senere flyttet hun til Trondheim for å studere fysioterapi. Det varte kun i ett år, og hun bestemte seg for at det var lærer hun ville bli. Da gikk ferden videre til Bodø.

– Det viste seg at utdanninga var samlingsbasert, og at jeg ikke trengte å bo i Bodø for å ta utdanninga.

Etter et år i Bodø var hun ikke i tvil – hun ville flytte heim. Men det var likevel i nord at hun fant den store kjærligheten, og det var nærøy- væringen Andreas Øie Johansen.

– Kjærligheten kjenner ingen kommunegrenser, mener Evy-Line.

Hun flyttet til Kolvereid, fullførte utdanninga i Bodø og har nå fast jobb som lærer ved Nærøy ungdomsskole.

Studerer i England

Denne høsten har hun imidlertid fått permisjon fra jobben for å studere i England ved The Norwegian Study Centre i York.

– Hovedgrunnen for at jeg gjør det er å oppleve britisk kultur og få bruke språket aktivt, sier hun.

Til jul er hun heime igjen for fullt.

– Hva liker du så godt med YtreNamdal?

– For det første må det ha noe med den gode oppveksten jeg har hatt på Rørvik. Jeg tror også det har noe med at jeg flyttet bort som relativt ung. Jeg har trivdes overalt hvor jeg har bodd. Men det er ingenting som slår Ytre Namdal. Her er det trygt og godt å leve.

På fritida vokter viknaværingen Kolvereids mål på håndballbanen.

– Jeg bruker å si at hjertet mitt er rødt, med gult overtrekk, sier Evy-Line.

Spesielt «slag»

Det gjør at «slaget» om Ytre Namdal blir ekstra spesielt for målvakta.

– Jeg tror vi alle som driver med håndball i Ytre Namdal kjenner litt ekstra på nervene før disse oppgjørene. Jeg er veldig glad for at både Rørvik og Kolvereid stiller dame- og herrelag.

– Hva er den fineste plassen i Namdalen?

– Når du kommer kjørende fra Nærøy og inn på Nærøysundbrua. Da ser du vakre Rørvik på høyre side og ut over Nærøysundet på venstre side. Det er nydelig!