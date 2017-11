– Folk forholder seg rolige

BALI: Torsdag i forrige uke begynte det å stige hvite røykskyer fra vulkanen Agung på øya Bali i Indonesia. Myndighetene starte å forberede seg på et utbrudd og tusenvis av innbyggere ble evakuert fra landsbyene nær den aktive vulkanen på fjellet.

Søndag morgen hadde vulkanen et nytt utbrudd hvor den spydde aske 4.000 meter opp i været, og tykke, grå røykskyer la seg over området. Den internasjonale flyplassen Denpasar er stengt fram til tirsdag morgen, og hver sjette time vil det bli gjort en vurdering på om flyplassen skal åpnes igjen.

Tar det med fatning

Dette fører til at hundrevis av flyreiser er kansellert og titusener av reisende er rammet.

Rundt 100.000 lokale beboere er blitt evakuert i den utvidede faresonen rundt vulkanen Agung.

Anne Johanne Guldvik fra Namsos og ektemannen Roar Grøttvik kom til Bali torsdag kveld, og sier at både lokalbefolkninga og turistene tar det hele med fatning.

– Vi så på nyhetene at det er rundt 100.000 mennesker som er blitt evakuert som følge av utbruddene til vulkanen, og de som evakueres bor innenfor en radius på ti kilometer fra vulkanen. Vi har beveget oss fra kysten og befinner oss nå i nærheten av Ubud. Folk oppfører seg helt normalt her, men turistindustrien har noen utfordringer på grunn av at flyplassen er stengt, sier Guldvik.

Ekteparet skal feriere på Bali fram til kommende helg, og de tar dagene etter hvert som de kommer.

Ikke bekymret

– Det som skjer det skjer. Vi har ikke noen innvirkning på noe som helst, sier Grøttvik.

– Er dere bekymret for situasjonen slik den er nå?

– Nei, vi er egentlig ikke det. Det finnes evakueringsplaner hvor det er satt opp busser til en annen flyplass som er åpen, så vi kommer oss heim på en eller annen måte, sier de.

Nå skal de fortsette med å følge den opprinnelige planen for ferien, og se hvordan situasjonen med vulkanen utvikler seg.

– Er flyplassen stengt natt til søndag når vi skal reise heim, da blir vi bare værende litt lenger, sier Grøttvik.