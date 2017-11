Omkom etter trafikkulykke på E6

TRONDHEIM: To biler og to personer var involvert i ulykka som politiet meldte om klokka 23.24 søndag kveld.

En mann i 20-årene ble kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang etter å ha sittet fastklemt i bilen etter ulykka. Klokka 3.38 skrev politiet at mannen var bekreftet omkommet.

– En mann i 20-årene omkom og de pårørende er nå varslet. Politiet og Statens vegvesen holder mandag morgen fortsatt på med undersøkelser på stedet, men vi regner med at sørgående felt på E6 vil bli åpnet om kort tid, forteller operasjonsleder Ole Petter Hollingen til Adressa.

Klokka 06.20 mandag morgen sier Hollingen til NA at undersøkelsene er gjort ferdig, og at vegen er åpnet for fri ferdsel.

Det har vært ei rolig natt i Namdalen, med ingen meldinger i politiloggen.

Været

I dag vil det bli overskyet, lite vind og relativt kaldt i Namdalen. Det meldes om kuldegrader fra kysten og opp til svenskegrensa. Rørvik vil få en temperatur på rundt minus én, mens det vil bli ned mot åtte minusgrader i Lierne.

Namsos vil få en temperatur på rundt seks minus fra morgenen av. Det melder Yr.no

Nyheter

I dagens NA kan du lese at det i dag arrangeres foreldremøte om russetida i Kulturhusets konsertsal i Namsos mandag. Det er rekordmange russebusser, et høyt pengeforbruk – og et høyt tidsforbruk. Namsos-ordfører Arnhild Holstad er rett at russetida vil fortsette å eskalere.

Ytre Namdal klatreklubb er et faktum – innendørs vegg er under planlegging Snart kan det klatres høyt og lavt De har etablert idrettslag, dannet styre og funnet lokale. Nå mangler bare klatreveggen – og den håper de å ha klar allerede til våren.

Les også at Håvard Grong reddet fem fly fra brann på Namsos lufthavn i helga, og at Stian Saugestad kjørte inn til verdifulle poeng i verdenscupen.