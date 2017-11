Pozarlik svømte inn til bestemannspris

MO I RANA: Totalt deltok 150 utøvere i Havmanncup, deriblant flere namsosinger.

– Samtlige av våre utøvere perset en eller flere ganger under stevnet. Utøverne har jobbet godt gjennom hele høsten og får betalt for det, oppsummerer trener Torkil Berntsen Due Tvete i Namsos svømmeklubb.

Blant resultatene er det verdt å nevne at Marcus Tvete leverte en meget god 800m fri på tiden 10.37,22, noe som er i norgestoppen i hans årsklasse. Karina Wiktoria Pozarlik tok med seg prisen for beste kvinnelige utøver (sammenlagt poengsum for fire øvelser). I tillegg sikret det kvinnelige stafettlaget til Namsos svømmeklubb seieren på 4x50 fri, mens herrelaget tok en fin 3. plass.