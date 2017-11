– Maten på Grong Gårdsmat er trygg

GRONG: Det opplyser Mattilsynet til Namdalsavisa.

– Det er gjort tester på produksjonsutstyr og andre produkter, og resultatene viser at det ikke er spor av listeria, sier avdelingsdirektør John Bjarne Falch.

Det var mandag det ble kjent at det er funnet listeria i et parti julesylte fra den lokale matprodusenten. Falch opplyser at det er gjort ytterligere tester på dette partiet for å finne ut mengden listeria.

– Vi venter fortsatt på svar, forteller avdelingsdirektøren.

Grong gårdsmat trekker tilbake julesylte Knust etter listeriafunn Ivar Grong i Grong gårdsmat tar listeria- funnet veldig tungt. – Jeg mister motet av dette, sier mat- produsenten.

Han opplyser videre om at Mattilsynet har tett dialog med Grong Gårdsmat.

– Det er en liten, men dyktig og seriøs matprodusent, sier Bach.

– Så maten deres er trygg å spise?

– Ja, med unntak av det partiet med julesylte som er kalt tilbake, så er maten trygg.

Etter flere tunge dager, er de siste prøveresultatene positiv lesing for daglig leder Ivar Grong. Da listeriafunnet ble kjent, vurderte han å droppe resten av julesalget.

– Men de siste prøveresultatene gjør at vi nå fortsetter. I første omgang betyr det at vi kommer til å ha stand under Julsjauen på Bergsmo i helga.

Han forteller at de i tillegg har satt inn ekstra tiltak på all resterende sylte.

– For å være på den sikre sida, har vi fryst ned all sylte. Så nå er det kun fryst sylte å få kjøpt hos oss.