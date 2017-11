Gikk du glipp av noe mens du sov?

– Vi har ingenting nytt å melde fra området, forteller operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt.

Ti minus

Været i dag vil bli ganske likt i går, men med noe mildere temperaturer i midtre og ytre deler av Namdalen. I Namsos meldes det om noe snø, og temperaturer rundt fem grader fra morgenen av. I Ytre Namdal meldes det om to minusgrader. Her vil det snø litt midt på dagen.

I Lierne vil det bli rundt ti minusgrader og oppholdsvær i dag. Det melder Yr.no.

Dagens nyheter

På forsiden av dagens NA kan du lese at kjøpmann Stein Borkmo spår butikkdød i Namsos.

– Når halvparten av namsosingene handler på nett, er det ikke lenger grunnlag for så mange forretninger i byen, mener han.

Les også at Bjørnars russegruppe investerte en million kroner i russetida. I sportssidene kan du lese at det er namdalinger som regjerer i smørebua for kretslag og regionlag i langrenn.

Heidi vil tilbyprivate helsetjenester Norge står overfor en eldrebølge helsevesenet vil få utfordringer med å håndtere. Nå vil Heidi Wang tilby private helsetjenester i samarbeid med namdalske kommuner.

– Ikke et stort privatmarked Morten Sommer er redd at private aktører vil konkurrere med frivilligheten i samfunnet.

I VGs nettavis kan du lese at Sikkerhetstjenesten avslørte spionasje-angrep mot norske forskere.

T-A skriver i dag at lokalradioene i Trøndelag tar stadig flere lyttere fra distriktsradioen til NRK.