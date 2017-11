Kaldværet fortsetter

Opersjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag politidistrikt beskriver denne natta som ekstremt rolig i hele Nord-Trøndelag. Det er ingen meldinger fra Namdalen i politiloggen natt til torsdag.

Ifølge Yr.no blir det en kald og solfylt dag i Namdalen. Det meldes om skyfri himmel, med lave temperaturer og minimalt med vind. I Namsos vil det fra morgenen av være ni minusgrader, mens det meldes om seks i Rørvik. Lierne vil få noe overskyet vær og temperaturer ned mot minus ti.

Slik ser Meteorologisk institutts tekstvarsel for Trøndelag ut:

Nordaust bris. For det meste opphold og til dels pent vær. Utrygt for lokal tåke.

På forsiden av dagens NA kan du lese at tre menn er pågrepet og siktet etter et stort narkotikabeslag i Overhalla.

Les også at Lokkalbrua på Otterøya feirer 40 år. Det skal feires med bravur i helga.

Fant unik fargefilm fra bombinga i Namsos

I Overhalla går det mot strammere tider. Rådmann Trond Stenvik varsler omstillingsprosess for å forbedre kommunens økonomi.

Les også at Hanne Brattberg Sørensen fikk et dramatisk møte med en reinflokk på tur over E6.