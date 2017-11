Odin styrte heim mot Kolvereid

– Her er det kort veg til alt. Butikken, skiløypene, fotballbanen, ja, alt. Jeg er veldig stolt av å være herfra, sier Odin Hagan.

25-åringen vokste opp på Hagan gartneri. Der var det bare å gå ut døra – så var han på leke- plassen.

Utdanning ble fulltreffer

Etter ungdomsskolen begynte han på videregående på Rørvik, før ferden gikk videre til Ålesund.

– Jeg dro direkte fra videregående og begynte på en bachelor i nautikk, forteller Hagan, som etter det startet som styrmannskadett i Egil Ulvan Rederi. I dag trives han godt som overstyrmann på Mikal With.

– Vi går langs hele kysten – fra Stavanger til Lødingen. Samtidig er vi mye her i området, sier han.

Det var etter ungdomsskolen Hagan begynte å tenke seriøst på å gå den yrkesvegen.

– Jeg vokste opp i fjæresteinene, og har bestandig likt å være på sjøen. Jeg ble mer og mer trukket den vegen, og jeg angrer ikke på valget i dag. Det ble fulltreffer.

Hagan er på sjøen i en måned om gangen. Når han er heime, spiller han fotball og håndball, i tillegg til at han går på ski når føret tillater det.

– Om sommeren hjelper jeg også litt til på gartneriet når jeg har anledning og de trenger hjelp.

Det å vokse opp på et gartneri har gjort at han er vant til å arbeide, og 25-åringen setter stor pris på den oppveksten han har fått.

– Du blir vant til at det er stunder du må stå på litt ekstra, og at du til tider må ta tunge tak for å lykkes med det vi driver med, sier han.

Hagan kunne gjerne sett for seg å ta over gården, men noe gartneridrift er han mer skeptisk til.

– Å drive gartneri er en kunst du må være spesielt interessert i.

– Nå begynner jeg å se at det har vært givende. Men da jeg var yngre, var det ikke bestandig like artig. Nå er det fint å se hvor stort det har blitt, og tenke på at du har hjulpet til litt på vegen.

Ville heim

Etter fem år i Ålesund, begynte han å ønske seg heim til Kolvereid igjen.

– Jeg tenkte på å flytte til Trondheim først, men så begynte mange kjenninger å flytte heim – og da ble det ingen mellomstasjon på vegen.

– Jeg ville heim dit det var kjentfolk. Her er vi en gjeng som tar vare på hverandre. Jeg trives godt i Ytre Namdal, og det har bestandig vært i tankene å bosette seg her.

For nøyaktig ett år siden flyttet han inn i huset han nå bor i på Kolvereid, bare noen steinkast unna barndomsheimen.

– Det er ikke tilfeldig at jeg bor i Kolvereidvågen. Det er her, mot sjøen, jeg trives best.

Vant til å arbeide

Hagan synes det er artig å bo et sted hvor det er utvikling, og han mener det ser lyst ut for framtida.

– Det er veldig fint å vokse opp her, og det er artig å se at vi har fått til så mye, sier han, som beskriver seg selv som en «Kolvereid-kar».

– I den ånd at jeg trekker Kolvereid opp, men ikke trekker de andre ned. Jeg er Ytre Namdal-patriot, men det er Kolvereid som ligger mitt hjerte nærmest, sier han.

– Hvor er det finest i Namdalen?

– Jeg trives spesielt godt på Årfora og på Sandøya. Men heime på Hagan og i Kolvereidvågen trives jeg nok best.