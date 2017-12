Tre små kinesere til Rørvikdagan

RØRVIK: Tre små kinesere med Ulf Risnes i spissen sparker i gang folkefesten i Rørvik neste sommer. Trondheimsbandet, som feirer 30-årsjubileum neste år, slapp i oktober i år albumet «OK Kompis» til gode anmeldelser fra musikkpressen.

Fra tidligere er det kjent at Dumdum Boys, Adam Douglas, Terje Tysland og Nullskattesnylterne skal stå på scenen under neste års Rørvikdagan. Tre små kinesere skal dele scene med de to sistnevnte torsdag 26. juli.