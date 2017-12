Vanskelige kjøreforhold og kulingvarsel

Fra klokka 12 i dag vil temperaturene øke på kysten og i Midtre Namdal. Fra den tid vil det også komme en del nedbør i form av snø, som har ført til at Yr har sendt ut varsel for vanskelige kjørfohold. Det gjelder for hele Nord-Trøndelag.

I Namsos vil det i løpet av ettermiddagen og kvelden snø opp mot 6,8 mm i Namsos og temperaturen vil fortsette å øke opp mot null.

På kysten vil det også bli mildere og mot kvelden vil det bli plussgrader og regn opp mot 8,6 mm. Det vil også blåse frisk bris på Rørvik, og det er meldt om sterk kuling utsatte steder på Namdalskysten.

I Røyrvik og Lierne vil det bli kaldt fra morgenen av med en temperatur på 12 minusgrader. Det vil bli mildere utover dagen, og også her vil det bli nedbør i form av snø. Det melder Yr.no.

Politiet melder igjen om en rolig natt i Namdalen. Operasjonsleder forteller at det har vært stille og rolig i hele Trøndelag.

På forsiden av dagens NA kan du lese at viknaordfører Amund Hellesø og nærøyordfører Steinar Aspli velger å gå videre i prosessen med å slå sammen Vikna og Nærøy. Samtidig jubler Leka for friheten, mens det i Bindal åpnes for at folket kan velge den nye storkommunen.

Høydepunkter på rekke og rad for Sebastian Schjerve (17) Snurrer mot drømmemålet For fotografens skyld gjør Sebastian Schjerve en 360 graders vending. Den må sitte hvis drømmemålet skal nås. Og den drømmen er lengst unna – både i tid og sted.

Les også at ingen norske byer har flere branner per innbygger enn Namsos, og at Røyrvik-politikerne brøt kommuneloven på flere punkter da de møttes bak lukkede dører forrige uke.