Fv 17 stengt etter trafikkulykke på Skage

SKAGE: Nødetatene rykker ut etter medling om trafikkulykke på fv. 17 vest for Skage. Det melder politiet i halv ni-tiden lørdag morgen.

Politiet melder om at to kjøretøy har frontkollidert i en 80-sone. Og at en person sitter fastklemt. Redningsarbeid pågår, og det er svært glatt på stedet, opplyser politiet.

Vegen er stengt på stedet mens det pågår bilberging.

Politiet på skadestedet sier til NA at en av bilene har fått sleng på det svært glatte føret, og frontkollidert med en møtende bil.

Den ene føreren satt fastklemt etter kollisjonen, men er nå frigjort fra vraket og fraktet til sykehuset. Det er store materielle skader på begge bilene.

- Det var så glatt på stedet da vi ankom at vi hadde problemer med å gå, forteller skadestedsleder Torgeir Bakkland i Politiet til NA.

Føreren som ble truffet skal være tilnærmet uskadd. For den andre er det mistanke om bruddskader. Begge er imidlertid fraktet til sykehus.

Klokka 09.55 opplyser Vegtrafikksentralen at vegen er åpnet igjen.

Saken oppdateres.