NÆRØY: Det skriver politiet. Ti kilometer nordøst for Kolvereid stanset et vogntog på grunn av lagging på kjettingen. Personbilen bak klarte ikke å stanse og kjørte utfor vegen. Fv 770 er nå sperret på stedet, og politiet melder om at det er meget glatt på stedet.

Like før klokka 13 lørdag opplyste Vegtrafikksentralen om at vegen har åpnet igjen etter bilberging.