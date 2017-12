Stenseth slått ut i prologen – det ble Northug også

LILLEHAMMER: Stenseth var en av 15 norske jenter som stilte til start i verdenscup-sprinten i Lillehammer lørdag morgen. Av de femten gikk ti av de videre, med Maiken Kaspersen Falla som beste norske på en fjerdeplass. Stenseth ble nummer 39 i prologen, litt over to sekunder for sent til å kvalifisere seg til kvartfinale.

Herrene fikk med seg tolv nordmenn videre fra prologen. Petter Northug ble imidlertid ikke blant de 30 beste, og ble ikke å se i dagens sprint som starter 11.15. Det blir derimot lillebror Even Northug, som gikk seg inn til en 16.plass. Johannes Høstflot Klæbo var raskest av alle i prologen.

Disse skal klarte å kvalifisere seg til kvartifinale i Lillehammer:

Herrer: Johannes Høstflot Klæbo (1), Pål Golberg (3), Fredrik Riseth (6), Pål Trøan Aune (8), Erik Valnes (10), Sindre Turvoll Fossli (13), Eirik Brandsdal (14), Even Northug (16) Emil Iversen (18), Håvard Solås Taugbøl (25), Kasper Stadsaas (28), og Sindre Bjørnstad Skar (29)

Kvinner: Maiken Kaspersen Falla (4), Kathrine Harsem (4), Mari Eide (11), Thea Krokan Murud (13), Heidi Weng (15), Anna Svendsen (19), Ingvild Flugstad Østberg (20), Marit Bjørgen (21), Lotta Udnes Weng (26) og Astrid Uhrenholdt Jacobsen (29)