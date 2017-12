SKAGE: Nødetatene rykker ut etter medling om trafikkulykke på fv. 17 vest for Skage. Det melder politiet i halv ni-tiden lørdag morgen.

Politiet melder om at to kjøretøy har frontkollidert. Og at en person sitter fastklemt. Redningsarbeid pågår, og det er svært glatt på stedet, opplyser politiet.

Saken oppdateres.