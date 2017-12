Overhalla-treneren går over til Namsos

NAMSOS: Dermed blir overhallingen, som gjennom en årrekke også har bidratt på banen for moderklubben, å finne i blått kommende fotballsesong.

– Jeg fikk en hyggelig forespørsel fra styret i NIL, og har hatt en god dialog med de over en lengre periode. Hovedårsaken til at jeg takket ja, er at jeg ser på det som spennende med nye utfordringer, sier Haugan.

Hansens høyre hånd

Som trener for Namsos G19, blir Haugan nå Jonas Lian Hansens høyre hånd på juniorsiden.

– Jeg trenger en person som styrer alt når jeg ikke har mulighet til å være til stede. Vi har vært på leting etter en faglig dyktig og lærevillig person med gode sosiale ferdigheter og det har vi så absolutt funnet i Daniel, sier Lian Hansen.

– Han har gjort en strålende jobb i OIL over mange år og vi er glade for at dialogen har vært god med hans tidligere klubb, som ikke bare utvikler gode spillere, men også ledere, legger Lian Hansen til.

Lik filosofi

For Haugans del, ser han på sitt inntog i NIL som en fin mulighet til å innhente ytterligere kunnskap om trenerrollen.

– Jonas er utrolig flink og jeg tror jeg har mye å lære av han. For min egen del handler dette om å ta nye steg. Tanken at jeg skal kunne avlaste Jonas på juniorsida. Spillerne skal ikke merke at han er borte. Vi har samme filosofi og tankegang når det gjelder fotball, så det tror jeg skal gå fint, sier 34-åringen – som allerede har funnet seg godt til rette i ny klubb.

– Det er bra giv i NIL for tida og fotball er det artigste jeg vet om, så dette tror jeg blir veldig bra, fastslår han.

Utelukker ikke retur

Med seg til NIL får Haugan trolig med tre av juniorene han har trent i OIL.

– De har deltatt på én trening foreløpig og er selvsagt velkommen om de selv ønsker de, sier Haugan, som ikke utelukker en retur til moderklubben med tida.

– Jeg har ei datter også som spiller for Overhalla, så det skal du ikke se bort fra, sier han.

Kommende sesong er det imidlertid NIL-juniorene som står i fokus for Namsos-klubbens nye tilskudd på trenersida.