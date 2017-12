Kjørte uten lappen i Namsos

Klokken 02.45 kontrollerte politiet en bil i Namsos. Det viste seg at sjåføren - en mann i begynnelsen av 20-årene - hadde fått førerkortet beslaglagt ved en tidligere anledning.

- Han ble avhørt på stedet og anmeldt, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Solfrid Legdheim.

Aftenposten: Britisk politi har pågrepet to personer mistenkt for terrorplaner. Ifølge Sky News planla de et attentat mot statsminister Theresa May.

VG: Har du kjøpt noen av disse produktene? Da burde du kvitte deg med dem, mener Miljødirektoratet.

Dagbladet: I en hittil ukjent avtale med Rygge-eierne firte staten på et krav om 43 millioner kroner - men kan få seks millioner hvis flyplassen gjenåpnes.

Været

Det meldes om oppholdsvær i Namdalen i dag, og temperaturen vil ligge mellom minus fem og null grader.

- Skiftende bris, på kysten nordvestlig bris. Først på dagen i dag enkelte sludd- eller snøbyger i nord, forøvrig oppholdsvær. I kveld østlig frisk bris utsatte steder. Litt snø i sør, skriver meteorologen i tekstvarselet for Trøndelag.

Hos Statens vegvesen meldes det om at fergesambandet Horn-Andalsvågen er innstilt på grunn av tekniske problemer onsdag morgen.

- Bognes vil gå en tur fra Horn kl. 08:50 via Forvik og videre til Tjøtta, opplyses det.

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du her.