34 passasjerer kom uskadd fra bussvelt i Bindal

BINDAL: I tillegg ble det meldt om at to lastebiler hadde kjørt av vegen på samme sted.

Politiet varslet om hendelsene torsdag klokka 21.15. Antall passasjerer ble senere justert til 34.

Klokka 21.22 opplyste politiet at brannvesenet hadde kommet fram til ulykkesstedet.

- Alle passasjerene er ute av bussen. Det skal ikke være alvorlige personskader, opplyste politiet.

Like før klokka 22 var politiet i ferd med å få oversikt på stedet.

- Passasjerene er tatt hånd om. Hendelsesforløpet er foreløpig ukjent, opplyste politiet.

Kl. 23.10 kan politiet fortelle at med unntak av én person som klagde over smerter i et håndledd, slapp alle fra bussvelten uten skader.

Buss for fly

Operasjonsleder Trude Carlsson ved Trøndelag politidistrikt forteller at bussen var fra selskapet Nidarostur og kjørte buss for fly etter at en avgang fra Værnes til Brønnøysund var innstilt.

Carlsson forteller at det var et stort apparat som ble satt i gang da nødmeldingen kom, og at alt av disponibelt mannskap ble sendt til stedet.

- Heldigvis ble det raskt klart at dette hadde gått bedre enn fryktet, sier Carlsson.

Vanskelige føreforhold

Det skal være meget vanskelige føreforhold på stedet, og to lastebiler har også har kjørt av vegen på sted.

Den konkrete årsaken til at bussen kjørte av vegen er så langt ikke klar. Men det skal ha vært meget vanskelige føreforhold på stedet, og to lastebiler kjørte også av vegen på omtrent samme sted.

Fredag morgen kunne operasjonsleder Frank Brevik fortelle at bussen fremdeles ligger på siden.

- Den vil bli berget senere i dag.