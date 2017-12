Maktkamp og personangrep

Offentlig debatt er viktig, men sykehusledelse kan ikke skje i allmannamøte eller i avisspaltene. Jeg ber overlegeforeningen ta sine synspunkter dit de hører hjemme – i styret for helseforetaket.

Pasientene i Nord-Trøndelag er ikke opptatt av hvilken utdanning avdelingslederne ved sykehusene har. Vi har heller ikke behov for å se en offentlig maktkamp i avisspaltene. Og aller minst har vi behov for å se at legene tar mannen og ikke ballen.

Omorganiseringsprosessen i Helse Nord-Trøndelag har gått fort. Men den har vært behandlet i alle relevante fora. Også i styret der legeforeningen er representert (overlegeforeningen er en av flere yrkesforeninger i Den norske legeforening).

Jeg har ikke registrert at legeforeningen i særlig grad har kommet med sine kritiske synspunkter i styret. Leserinnleggene det siste halvåret gjenspeiler ikke temperaturen i styremøtene.

Legeforeningen oppfordres til å bli med på kampen på den arenaen den foregår, og ikke bare delta på ekstraomgangene. Jeg tror ikke det gagner pasientene.