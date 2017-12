Mildvær fører til glatte veger

Politiet kan torsdag morgen melde om at flere vogntog står fast på fylkesveg 770 mellom Kolvereid og Foldereid.

Dette bekreftes av vegtrafikksentralen, som råder folk til å kjøre forsiktig.

- Det er en seks-sju vogntog som står fast der. Et av dem har sakset, og da kommer ikke de andre seg forbi. Personbiler kan passere, forteller trafikkoperatør Kristin Ekren.

Væromslag har gjort det mildere i Trøndelag, og dermed er det glatt flere steder.

Forsinket avis

Namdalsavisa er forsinket i Namsos og Rørvik i dag.

Vi mangler ett bud i Namsos, der må to bud dele rute, noe som fører til forsinkelser I Fossbrenna/Høknes. På Rørvik kjører ett bud to ruter. Byåsen/Ofstad kjøres til slutt og blir ikke ferdig før ca 11.30.

Ber om utvidet varetekt

Mandag var obduksjonsrapporten etter barnedødsfallet i Overhalla klar. Politiadvokat Trude Skogen forteller at de vil be om ytterligere varetektsfengsling for siktet mor og stefar.

Onsdag kveld mottok tre kunstnere, som de siste, Nord-Trøndelag fylkes kunstnerstipend for unge kunstnere. En av dem var Julie Ebbing fra Bangsund.

Hos Namdalsavisa kan også lese om barna i Bikuben barnehage i Rørvik som hadde sjømat på timeplanen onsdag.

Onsdag kveld ble det også klart at Farmen-deltakeren Camilla Cox Barfot - opprinnelig fra Namsos - røk ut i duellen mot Eunike Hoksrød.

Rikspressen

Aftenposten: Mens Stortinget diskuterer oktoberbarnas skjebne, planlegger Regjeringen å sende dem til norsk barnehjem i Kabul.

VG: NHO-Kristin hånd i hånd med Ap-Raymond: Vrak kontantstøtten i Oslo-bydeler

Dagbladet: I likhet med Cubakrisen endrer Korea-krisen maktforholdet mellom USA og dets motpart dramatisk.

Været

Som nevnt over er det nå en mildere værtype i Trøndelag. I Namsos er det for eksempel meldt en plussgrad og regn torsdag. I Rørvik vil tempereaturen ligge rundt null og det er meldt sludd.

- Sørøst liten kuling utsatte steder, sterk kuling i nord. Litt regn av og til, i indre strøk fare for regn som fryser på bakken, skriver meteorlogen i tekstvarselet for Trøndelag.

