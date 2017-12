Godt beruset mann stoppet i Namsos

Klokken 00.30 ble en bilist stoppet av politiet i Namsos.

- Han var alt for beruset for å avgi forklaring til politiet, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Frank Brevik.

Etter at mannen ble fremstilt for blodprøve, og politiet fått de nødvendige opplysninger, ble han kjørt hjem.

- Ellers har det vært trygt og godt i Nord-Trøndelag i natt, rapporterer Brevik.

Alle kom uskadd fra bussvelt

Bussvelten på Holm Fergeleie i Bindal preget nyhetsbildet torsdag kveld. Det skal ha vært vanskelige kjøreforhold på stedet da en buss med 34 passasjerer veltet på siden.

Klokken 23.10 kunne politiet fortelle at med unntak av én person som klagde over smerter i et håndledd, slapp alle fra bussvelten uten skader.

Fredag morgen får Namdalsavisa opplyst at bussen fremdeles ligger på siden, og at den vil bli berget i løpet av fredagen.

Inntektsfall for Northug

Mildvær

Temperaturern ser ut til å bli av det mildere slaget i Namdalen i dag - fra null og opp til et par plussgrader. Det er meldt nedbør i form av snø i Røyrvik.

- Bris av skiftende retning, periodevis vestlig stiv kuling sør for Trondheimsfjorden. Enkelte sluddbyger eller snøbyger, skriver meteorologen i tekstvarselet fredag morgen.

Det er glatt på vegene i disse dager, og det foregår ofte bilberging rundt omkring. Oppdaterte trafikkmeldinger finner du her.