Samler inn gaver for å glede

NAMSOS: Gjennom Facebookgruppa «God jul Namsos» ønsker folkene bak å gi julegaver og mat til dem som ikke har så mange pakker under juletreet. Allerede har gavene begynt å komme inn under juletrærne på Coop Extra Spillum og Rema Rock City.

– Der kan alle som ønsker donere gaver til folk som trenger det. Enten det er enslige eller familier som kanskje ikke har mulighet til å kjøpe så mye selv, forteller initiativtakerne bak aksjonen.

Skal dele ut 50 gaver

I tillegg til å legge gaver under juletreet, kan også folk legge igjen matvarer i ei handlevogn som er plassert ved sida av.

– 22. desember samler vi inn alle gavene og kjører dem ut.

Aksjonen «God jul Namsos» fikk i fjor inn 38 tips om mottakere, og i år er målet å dele ut 50 gaveesker til folk som trenger det som mest.

– Vi har allerede fått inn mange forslag, men ønsker flere. Alt foregår anonymt, og vi ser at behovet er stort, forteller gjengen bak aksjonen.

Vil glede mange

– Hvordan har tilbakemeldingene på aksjonen vært?

– Vi har fått bare positive tilbakemeldinger, og blant både privatpersoner og bedrifter har giverviljen vært stor. For oss er også den gleden folk uttrykker når vi kjører ut gaveeskene tilbakemelding nok.

– Aksjonen startet jo med at vi spurte våre egne barn hva de ønsket seg til jul. De svarte at de hadde det de trengte, men at de heller vill gi noe til andre. Det fikk oss til å tenke. Derfor håper vi å glede så mange som mulig også denne jula, sier en av initiativtakerne bak tiltaket.