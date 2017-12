Ble frastjålet armbånd fra Kreftforeningen samme dag som faren ble gravlagt

KOLVEREID: Etter en fjorten år lang kamp mot kreften gikk Sondre Sponås' far bort sist lørdag. Fredag ble han gravlagt, og etter en lang og tung dag kom familien heim til noe som føltes som et skikkelig spark i magen.

Sondres kone hadde donert penger til Kreftforeningen og kjøpt armbånd. Da de fant konvolutten i postkassa var avsenderen tegnet over, og det hadde blitt kuttet av et lite hull der noen hadde stjålet armbåndene.

– Har kampen mot kreft virkelig blitt en så stor «moteting» at folk virkelig stjeler for å skulle virke sympatiske? skriver Sponås i et Facebook-innlegg.

– Den som har gjort dette kan ikke ane hvordan det er å se en som står deg nær kjempe for livet, fortsetter han i innlegget.

Sponås understreker overfor NA at det ikke er armbåndene i seg selv dette handler om.

– Min far kjempet mot kreften til siste åndedrag og måtte til slutt gi tapt. Kreft påvirker hele familier. Det er så stygt. Jeg fatter ikke hvordan noen kan stjele fra Kreftforeningen, sier han.

– Hvordan reagerte du da du så konvolutten?

– Det var som å få et spark i magen. Det var rett og slett hjerteskjærende. Det gjorde alt mye tyngre enn det allerede er, forteller kolvereidmannen.