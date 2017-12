Boikott TV 2

Jeg har nettopp sett på langrenn fra Sveits på TV 2, og selv om Johannes H. Klæbo lekte seg med konkurrentene, ble jeg skikkelig forbannet under sendingen.

Følelsen av at reklameinnslagene var viktigere enn alt annet, forsterket seg. Selve langrennet fikk i perioder bare et lite vindu til venstre på skjermen, mens reklamen tok resten.

Enhver mulighet ble utnyttet med reklame. Opp at og opp at, med de samme innslagene.

Etter sendingen satt jeg igjen med en ekkel følelse. Reklamen ødela skiopplevelsen for meg. Jeg ble mektig frustrert.

Selv om jeg er klar over at reklame er en avgjørende inntektskilde for TV 2, må det likevel finnes grenser for hva vi som seere skal finne oss i.

Når reklamen blir så påtrengende som den nå har blitt, er det grunn til å si fra.

For det første virker påtrengende reklame mot verdier i det norske samfunn. Når kommers blir overordnet alt annet, får vi et kaldere og mer kynisk samfunn. Kjøp og handel blir det viktigste. Lykken er å bruke penger, mer og mer.

For det andre føler jeg meg tråkket på. Som seer ønsker jeg å glede meg over toppidrett, og da vil jeg ha meg frabedt innpåslitende mas om noe jeg ikke er interessert i.

Når reklameinnslagene kommer så tett som de gjør nå, tror jeg det er langt flere enn meg som reagerer. Jeg tror også reklamemakerne bommer.

Påtrengende reklame må da virke fullstendig motsatt av hva som ønskes. Frustrasjon og irritasjon fremmer definitivt ikke kjøp og salg.

Jeg gruer meg til neste gang TV 2 sender sport som jeg er interessert i. Det er som å være på stranda i Spania, med mange masete og påtrengende strandselgere; – «veldig billig». Et nei nytter ikke, de kommer igjen og igjen.

Jeg håper at vi seere kan gjøre opprør mot å bli tråkket på, slik at TV 2 slutter med reklame midt i en sending. Det må da være mer enn nok at reklamen kommer mellom programpostene.

Mitt ønske er å få igang en seeraksjon, en «metoo»-variant mot påtrengende TV-reklame. Som seer føler jeg meg nemlig krenket av TV 2.