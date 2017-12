Krasjet med minibuss og stakk fra stedet

NAMSOS: Søndag mellom klokka 17.00 og 18.30 ble minibussen som sto parkert utafor Robrygga påkjørt.

– Selve grillen var støttet opp på sida av bilen, og hele fronten har fått seg en skikkelig kakk. En av naboene hørte et smell, men har ikke sett hva slags kjøretøy det er snakk om, sier Roy Evensen Stangvik.

Mandag fikk sjåføren skadene takstert, og det er snakk om reparasjoner på godt over 200.000 kroner.

– Det kan selvfølgelig handle om et uhell, men å stikke av uten å legge igjen så mye som en lapp, er slett ikke et uhell. Dette er snakk om et smell som de fleste ville lagt merke til, mener Evensen Stangvik.

Daglig leder i Eldnes bussreiser håper nå på tips fra publikum.

– Politiet var på stedet kort tid etter hendelsen, og saken er anmeldt. Men jeg har fortsatt ikke fått snakket mer med politiet. Hadde det vært ei lita stripe eller liknende, så hadde jeg ikke brydd meg. Men dette er snakk om skader til flere hundre tusen, sier Eldnes.