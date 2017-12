Semitrailer sperret fv.17

NAMDALSEID: En semitrailer sperrer begge kjørtefeltene på fv.17 i Namdalseid og ingen biler får til å passere, skrev politiet klokka 16.37 mandag ettermiddag.

Politiet opplyste også om at det er mulig at det renner diesel fra semitraileren og skriver at de er på veg. En halv time senere bekrefter politiet at det ikke er snakk om en diesellekkasje.

De skriver også at det er veldig glatt på stedet og at Vegtrafikksentralen er varslet for strøing.

Geir Grøtan fra Namdalseid sitter i en buss som ikke kommer videre fra stedet, han forteller at det er lang kø på stedet – men at personbiler har begynt å finne sideveger for å komme seg videre.

– Jeg har fått høre at bilberging er på veg fra Steinkjer, så det virker som det kan ta litt tid før bussen kommer forbi, sier han til NA.

Operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt forteller at det ikke er snakk om personskade i forbindelse med uhellet, og at bilberging har ankommet stedet for å fjerne traileren.

Like før klokka åtte samme kveld informerte politiet om at traileren er fjernet fra vegen.