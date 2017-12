– Dette var verdt å vente på

RØRVIK: Bygget som har kommet opp i Rørvik sentrum er kombinert med næring og leiligheter. Etter åpninga av det nye kjøpesenteret i mai i år, har både gamle og nye butikker opplevd økt omsetning.

Nå har kjøperne av de 20 leilighetene begynt å flytte inn; også de er fornøyd med å være på plass i nytt senter.

– Vi flyttet inn i slutten av november, og det første jeg tenkte er at det er så innmari godt her. Rolig og godt, sier Toril Wenche Lilleby.

Bodde i bobil

Sammen med mannen Knut har hun funnet seg til rette her.

– Vi begynte å se etter leilighet i 2016, og synes denne var veldig fin og til en gunstig pris, sier Lilleby, som forteller at de hadde en enebolig på Byåsen da de bestemte seg for å kjøpe leilighet her.

– Vi hadde ikke slått oss til ro på Byåsen etter at avgjørelsen var tatt, så vi satte bare i gang prosessen, og tenkte: det ordner seg, smiler hun.

Etter salget av huset i slutten av 2016, leide de leilighet i noen måneder, før de flyttet inn i bobilen på Kleiva camping.

– Der ble vi i hele fem måneder, ler hun, og legger til:

– Og vi hadde det fint vi. Egentlig er vi litt forbauset over hvor bra det gikk.

Etter å ha bodd i leiligheten i et par uker har de bare positive ting å si om den nye heimen.

– Barnebarna våre har vært og besøkt oss her, og det var noe annet enn å få besøk i bobilen, smiler Lilleby.

– Dette var absolutt verdt å vente på.

Skal nyte utsikten

Paret var to av de første som flyttet inn i leilighetene.

– Jeg trives med bare å gå ut døra og ha tilgang til alt. På Byåsen var vi avhengig av å ta bilen, men nå trenger vi ikke det, sier hun, og mannen legger til:

– I tillegg er det veldig snedig at alt er på ei flate.

Leiligheten deres i tredje etasje er på 88 kvadrat, så den er litt mindre enn eneboligen på 130 kvadrat.

– Men den har ei veldig fin stue og et fint kjøkken, og det er to soverom, sier Lilleby, og legger til at utsikten og sola var en av grunnene til at valget falt på Havnesenteret.

– Vi er veldig glad i ettermiddagssola, og den får vi her. Samtidig er det supert å bo oppå en butikk, sier Lilleby.

Nå håper de å få bo her i lang tid framover.

– Jeg tror nok vi kommer til å trives her, og jeg gleder meg veldig til våren og sommeren, så vi kan bruke verandaen og nyte utsikten, sier hun.

– I tillegg tror jeg at det er en fin og sosial gjeng som skal bo her, så det kommer til å bli bra når fellesområdet er ferdig.

Stor vekst

Ut fra stua går de rett ut på verandaen som er 30 kvadratmeter. Ved inngangsdøra på den andre sida av bygget skal fellesarealet gjøres i stand. At det er et kjøpesenter under dem merker de ikke noe til, og de påpeker at både leiligheten og beliggenheten er praktisk.

– Det blir veldig fint å feire jul her, sier de.

Åtte eneboliger, tre tomannsboliger og ni leilighetsbygg, som utgjør 176 boenheter, sto på lista over godkjente boenheter i Vikna i 2016, og flere har skrevet seg på lista i 2017. NA har tidligere skrevet om den voldsomme økninga i boligbygging, og som de fleste andre har ekteparet Lilleby lagt merke til den store veksten.

– Du kan jo begynne å spekulere når du ser alle byggene som popper opp. Men det er absolutt positivt, og det er artig å se at det er vekst.