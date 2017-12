Flere utforkjøringer på kort tid

NA har mottatt en rekke tips om vanskelige kjørforhold. To lastebiler og en personbil har havnet i grøfta, men det er ikke snakk om personskade i forbindelse med trafikkuhellene.

Klokka 16.48 mottok NA et tips om et et utenlandsk vogntog hadde kjørt av vegen i Foldereid.

Minutter senere kjørte en lastebil av vegen en kilometer nord for Nordsundbrua ved Brekksilan på fv 769.

– Lastebilen har havnet over i motsatt kjørefelt, og kjørt utfor vegen. Lastebilen var på veg til Rørvik. Sjåføren venter nå på bergingsbil, og det ser ut som det kan ta litt tid.

Det informerer NAs journalist på stedet.

Bare en kilometer unna kjørte en personbil i grøfta etter å ha møtt en brøytebil på fv 769.

– Sjåføren svingte unna for brøytebilen, og havnet selv i grøfta.

– Bilen sto fast i grøfta, men fikk hjelp av forbipasserende, og kom seg til slutt løs og ut på vegen igjen, fortsetter NAs utsendte.

Den kvinnelige sjåføren skulle nå ferga til Hofles, men måtte kjøre om Høylandet istedenfor.