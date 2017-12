Utforkjøring i morgentimene

Like etter 6.00 onsdag morgen fikk politiet melding om at en lastebil har kjørt utfor vegen i skarpsvingen ved Rørvik lufthavn Ryum. Det er ikke snakk om personskader etter utforkjøringa, og lastebilen er ikke til fare for andre.

Det vil bli bilberging etterhvert, og da blir det dirigering av trafikken på stedet.

Ellers kan politiet melde om at det har vært ei svært rolig natt i Nord-Trøndelag.

Vant kontrakt

Onsdag morgen skriver Trønder-Avisa om Friskgården som vant kontrakt til 60 millioner.

– Friskgården skal rehabilitere pasienter for 15 millioner i året i Trøndelag, skriver T-A, som videre forteller at kontrakten med Helse Midt-Norge gjelder for fire år med mulighet til fire års forlengelse.

Friskgårdene i Trøndelag skal hjelpe pasienter med muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser tilbake til arbeidslivet, og levere dagtilbud og polikliniske konsultasjoner i Trondheim, Stjørdal, Steinkjer og Namsos.

– Dette betyr mye for oss. Det er første gang vi leverer til spesialisthelsetjeensten, og vi har måttet dokumentere kvalitet og leveringsdyktighet, sier kvalitetsleder Tonje Bergin, som har vært prosjektleder for anbudet, til avisa.

Anbudet består av 15 dagplasser og 9.000 polikliniske konsultasjoner i de fire byene. Kontraktsrammen er på 15 millioner i året.

Andre nyheter

På våre nettsider kan du lese om at Moen Marin Service AS bygger stor og ny hall ved Kolvereidvågen.

Du kan og lese saken om at representanter for Lund grendelag synes rådmannen i Nærøy burde ha lagt fram hele regnestykket for hva det koster å drive Lund.

Kompensasjonskravet fra Nærøy kan bli nærmere ti millioner kroner Nå legges Lund ut på salg Prisen kan bli nær ti millioner kroner for Namsos kommune når Nærøy skal ha kompensasjon for Lund. «Pris» per innbygger kan da bli opp mot 161.000.

Toppsaken på VG.no onsdag morgen er om omstridte Roy Moore, som gikk på valgnederlag i Alabama i natt.

– Ikke på 25 år har en demokrat blitt senator fra Alabama. I natt snudde det, skriver VG.

Været

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag onsdag:

Sør og sørvest frisk bris utsatte steder. Snøbyger, til dels regnbyger på kysten. Fra i ettermiddag sørøst frisk bris utsatte steder. Etterhvert oppholdsvær.

