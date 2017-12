Vokser raskest i Norge

Med en omsetningsvekst på 5.479 prosentde siste fire årene, ble SkaMik AS utropt som vinner av «Deloitte Technology Fast 50 2017», ifølge ei pressemelding.

Kåringa baserer seg på analyser av omsetningsveksten de siste fire årene blant 20.000 bedrifter fra hele landet.

Stolt

En stolt daglig leder Geir Skarstad kunne motta det synlige beviset på at ingen norske teknologibedrifter har hatt større omsetningsvekst.

– Vi gratulerer vinneren SkaMik AS med prisen som Norges raskest voksende teknologiselskap i 2016, sier Andreas Enger, partner i revisjons- og rådgivningsfirmaet Deloitte, som er ansvarlig for Fast 50-studien.

– Det er morsomt å se at Ottersøy og Nord-Trøndelag kan konkurrere med teknologiselskaper i hovedstaden og andre norske storbyer, sier Skarstad i pressemeldinga.

Med unntak av SkaMik AS, domineres toppen av Fast 50-lista av Oslo-selskaper.

Men ingen av dem er i nærheten av samme veksthastighet. Nummer to på lista hadde likevel solide 2.895 prosent vekst.

SkaMik AS topper for øvrig også Dagens Næringslivs oversikt over gasellebedrifter i Nord-Trøndelag.

– Fast 50-lista rommer selskaper som har evnet å kommersialisere en egenutviklet teknologi, og skape vekst og arbeidsplasser basert på det. Basert på denne listen ser det lyst ut for verdiskapning i Norge, sier Enger.

Avlusing

SkaMik AS ble etablert i 2009, med mål om å utvikle løsninger som hjelper oppdretteren med å nå viktige mål om bærekraft og vekst i produksjonen.

Avluseren selskapet har utviklet, er en kjemikaliefri og mekanisk metode for fjerning, oppsamling og destruering av lakselus.

– Vi var tidlig ute med kjemikaliefri avlusing. I 2017 har vi jobbet videre mot målet vårt om å bli kvitt 100 prosent av all lus. De siste prosentene er vanskeligst å nå, men sammen med våre kunder håper vi å komme enda nærmere i løpet av neste år, sier Skarstad.

SkaMik AS er eid av Oppdretternes Miljøservice AS, Norsk Fisketransport AS, Moen Marin Group AS, Geir Skarstad og Frode Mikalsen. Avlusingsteknologien markedsføres og selges av Moen Marin AS.