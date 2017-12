Hva har skjedd i nattetimene?

Det er ingen meldinger fra Namdalen i nattens politilogg.

Nyheter

Det eneste politiet har meldt om er ei trafikkulykke i Botngård i Sør-Trøndelag.

– Det er en bil som har kjørt av vegen og muligens inn i en bergvegg. Det satt en person i bilen og han var fastklemt, men vedkommende er nå frigjort og tatt hånd om helsepersonell. Skadegraden er ukjent, opplyser politiets operasjonsleder Ole Petter Hollingen til Adressa torsdag morgen.

På våre nettsider kan du se bildeserie fra julekonserten med D.D.E. onsdag kveld.

Du kan og lese om Linnea på åtte år, som har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul.

Namsosing investerte tidlig i bitcoin. I år har verdien eksplodert, og det har gitt solid avkastning Kristoffer (34) tjener fett på digitalt gull – Vi står overfor en finansiell revolusjon, sier Kristoffer Konstad Hansen fra Namsos. Han investerte tidlig i bitcoins. Det har han tjent rikelig på.

Toppsaken på VG torsdag morgen er om tidligere styreleder Per Oluf Svendsen (67) i Stiftelsen Ordet, som må gi fra seg biler og en campingvogn. (Stiftelsen Ordet er i søkelyset etter at VG avslørte flere forhold knyttet til millionene som rusmisbrukere og kenyanere har samlet inn for stiftelsen.)

Været

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag torsdag:

Østlig bris, nordøst opp i frisk bris på kysten. Skyet og stort sett oppholdsvær, utover dagen lettere skydekke.

I Namdalen ser det ut til å bli mye klarvær og sol, og temperaturene vil ligge på mellom seks og elleve minusgrader.

Slår et slag for helsesøstera – Ei helsesøster er så mye mer enn bare en vaksinatør. Yrket og betingelsene vi jobber under er i stadig endring, og med de ressursene vi har i dag, klarer vi ikke å henge med, sier Ida Gansmo Uldal og Tove Mette Hasfjord Aagård.