Utforkjøring ved Namsos lufthavn

Klokken 07.44 melder politiet om at en bil har kjørt av vegen på Fv 17 og ligger på taket. Nødetatene rykker ut. Det er ikke meldt om personskade.

Vegtrafikksentralen opplyser at bilen ligger på taket ikke langt fra Namsos lufthavn og det er redusert framkommelighet ved ulykkesstedet.

Like før klokken 08.00 kom politiet fram til stedet, men da var det ingen personer på stedet.

– Det er ingen personer der nå. Vi forsøker å komme i kontakt med fører og bileier, opplyser Kamilla Engen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Like etter melder politiet at de har kommet i kontakt med føreren som sendes på helsesjekk for å utelukke skade.