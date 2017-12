Dramatiske historier i is, kulde og snø

NAMSOS: I 1929 dro han til Øst-Grønland hvor han drev som fangstmann i to år. Under oppholdet der bestemte han seg for å feire jul sammen med noen andre nordmenn som befant seg på et annet sted på Grønland.

På tross av at det hadde snødd enormt i flere uker, bega Olav Kjelbotn seg av gårde i løssnøen.

Med sine kjempekrefter måtte han «brøyte veg» for hundespannet i den dype snøen. Planen var å overnatte på ei hytte, men den fant han ikke.

Olav Kjelbotn måtte fortsette ferden mot radiostasjonen hvor de andre befant seg. I den mørke polarnatta gikk han i 32 timer før han kom fram til bestemmelsesstedet, forfrossen og totalt utslitt.

Den 70 kilometer lange turen var utvilsomt skiløperens største kraftanstrengelse.

Forfatteren John Giæver befant seg på radiostasjonen i Myggbukta og han omtalte senere møtet med Kjelbotn som kom på julebesøk.

– Litt stiv i beinan!

Og på spørsmål om turen hadde vært slitsom, var svaret:

– Det var kjedelig, gørr kjedelig!

Opplevelsene på Grønland ga tydeligvis mersmak. I 1932 var han med på Hjalmar Riiser Larsens ekspedisjon til Antarktis hvor målet var å gå langs kysten med hundespann.

Det ble en dramatisk start på ekspedisjonen. Like etter at alt utstyret var losset ned på isen, knakk underlaget og de tre eventyrerne, fire hunder og noe utstyr befant seg på et isflak.

Isflaket kom i drift og det ble mindre og mindre. Det var bare ett håp om å overleve – å bli oppdaget av en båt.

For å kunne sende ut nødsignaler tråkket de på en ergometersykkel med dynamo som leverte strøm til en liten radiosender.

Det gikk både ett og to døgn, uten at noen reagerte på morsetegnene som jevnlig ble sendt ut.

Med sine kjempekrefter tok Olav Kjelbotn sine økter på sykkelen for å forsyne radiosenderen med strøm.

Kreftene var i ferd med å ebbe ut da de på det femte døgnet på isflaket fikk kontakt med ei norsk hvalfangerskute.

Skuta nådde fram til isflaket i tide og berget de tre.

Eventyret fikk en lykkelig slutt, selv om opplevelsene i Antarktis ble av betydelig kortere varighet enn opprinnelig beregnet.

KILDE: Tor Gotaas: Først i løypa